Семин прокомментировал слухи о назначении в «Арсенал», откуда уволили Черевченко

Юрий Семин, «Локомотив»
Фото: From Official Website
Изначально туляки рассчитывали на Палыча в следующем сезоне.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» в следующем сезоне.
Инсайд появился у «Чемпионата» перед информацией об отставке с поста коуча туляков Дмитрия Черевченко. Источник сообщил, что руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев связывался с Семиным и обсуждал с ним возможное назначение. Кандидатуру поддерживает гендиректор клуба Дмитрий Балашов, который работал с Семиным в «Локомотиве».
Семин: «Локомотив» не имеет права выставлять продукцию с моей символикой»
73-летний Семин в комментарии Sport24 заявил: «Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В «Арсенале» есть хороший тренер с контрактом». Примерно в то же время «Арсенал» заявил об отставке Черевченко.
- «Арсенал» проиграл в Тинькофф РПЛ пять матчей подряд.
- После 25-го тура туляки замыкают топ-10 турнирной таблицы, набрав 28 очков.
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