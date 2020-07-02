Семин прокомментировал слухи о назначении в «Арсенал», откуда уволили Черевченко

Изначально туляки рассчитывали на Палыча в следующем сезоне.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал» в следующем сезоне.

Инсайд появился у «Чемпионата» перед информацией об отставке с поста коуча туляков Дмитрия Черевченко. Источник сообщил, что руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев связывался с Семиным и обсуждал с ним возможное назначение. Кандидатуру поддерживает гендиректор клуба Дмитрий Балашов, который работал с Семиным в «Локомотиве».

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73-летний Семин в комментарии Sport24 заявил: «Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В «Арсенале» есть хороший тренер с контрактом». Примерно в то же время «Арсенал» заявил об отставке Черевченко.

«Арсенал» проиграл в Тинькофф РПЛ пять матчей подряд.

После 25-го тура туляки замыкают топ-10 турнирной таблицы, набрав 28 очков.

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