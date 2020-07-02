Футбол
Чемпионат России

Журналист Егоров: «Черевченко и не думал объяснять, почему не ставит сына президента клуба в состав»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Игорь Черевченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Интересные подробности из жизни тульского «Арсенала».

Спортивный журналист Сергей Егоров поделился мнением об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера «Арсенала». Журналист уверен, что она могла быть связана с фигурой футболиста туляков Гурама Аджоева-младшего.

«Игорь Геннадьевич Черевченко до последнего держал позицию по Аджоеву-младшему – он сыграл в этом сезоне у Черевченко четыре минуты в матче с «Локо», который Тула выиграла 4:0. Черевченко и не думал как-то дипломатично объяснять тот факт, что не ставит сына президента клуба в состав. Игрок не соответствует уровню РПЛ – и поэтому не играет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Чемпионат России

Семин: «Локомотив» не имеет права выставлять продукцию с моей символикой»

20 ЧАСОВ НАЗАД
  • Аджоев находится в системе «Арсенала» с сезона-2015/16. За это время он появился на поле в восьми матчах Тинькофф РПЛ.
  • Отец футболиста Гурам Аджоев-старший руководит клубом.

Влашич – король дерби, жара в Ростове, второй технарь «Оренбурга». Итоги 25-го тура Тинькофф РПЛ

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

«Зенит» вытащил победу в Тамбове благодаря сумасшедшему голу Ригони. Посмотри, как это было

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России

Влашич – король дерби, жара в Ростове, второй технарь «Оренбурга». Итоги 25-го тура Тинькофф РПЛ

18 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииАрсенал ТулаИгорь Черевченко
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир