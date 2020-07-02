Журналист Егоров: «Черевченко и не думал объяснять, почему не ставит сына президента клуба в состав»

Интересные подробности из жизни тульского «Арсенала».

Спортивный журналист Сергей Егоров поделился мнением об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера «Арсенала». Журналист уверен, что она могла быть связана с фигурой футболиста туляков Гурама Аджоева-младшего.

«Игорь Геннадьевич Черевченко до последнего держал позицию по Аджоеву-младшему – он сыграл в этом сезоне у Черевченко четыре минуты в матче с «Локо», который Тула выиграла 4:0. Черевченко и не думал как-то дипломатично объяснять тот факт, что не ставит сына президента клуба в состав. Игрок не соответствует уровню РПЛ – и поэтому не играет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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Аджоев находится в системе «Арсенала» с сезона-2015/16. За это время он появился на поле в восьми матчах Тинькофф РПЛ.

Отец футболиста Гурам Аджоев-старший руководит клубом.

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