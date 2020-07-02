Кашшаи ответил Федуну, который выступил с критикой судейства

По мнению главы департамента судейства РФС, в сторону «Спартака» никто не ошибался.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказал мнение о критике владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес судей, которые работали на последних матчах красно-белых.

«Я смотрел все матчи, анализировал кадры. Мы проанализировали ситуацию в матче «Арсенал» – «Спартак». Григалава играл в мяч головой, а Ещенко опоздал и ударил в голову оппонента. Контакт был очевидным. Это нарушение. Так что верное решение – назначить пенальти, так как эпизод был в штрафной. И желтая карточка тоже была показана верно.

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В матче «Спартак» – «Уфа» также вмешался ВАР при положении вне игры, это также верно, момент с голом мы уже обсудили – его не было. В игре с ЦСКА никаких проблем тоже не вижу. Конечно, я понимаю недовольство президента – это футбол. Но если он проанализирует видеоклипы, то поймет, что арбитры зачастую принимают правильные решения. Мы тщательно анализируем каждую игру – отсматриваем минимум 15 эпизодов. Конечно, ошибки есть, но, по моему мнению, критического ничего не было – все ключевые решения были приняты верно», – цитирует Кашшаи «Чемпионат».

«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, у команды Доменико Тедеско 32 очка.

Лидирует «Зенит», набравший 59 баллов.

Федун разнес ВАР. 2 спорных момента, после которых «Спартак» потерял очки

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