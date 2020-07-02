Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу. Ей грозит от 8 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Ксюша Малафеева
Фото: Instagram
Об этом сообщил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.
Ксения Малафеева, несовершеннолетняя дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, обвиняется в распространении наркотиков. Девушку отправили на психиатрическую экспертизу.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б. ч. 3 ст. 228.1 УК РФ», – сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.
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- По озвученной статье Малафеевой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в значительном размере.
- Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012-м Малафеев женился во второй раз – на Екатерине Комяковой.
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