Дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу. Ей грозит от 8 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

По озвученной статье Малафеевой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в значительном размере.

Мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012-м Малафеев женился во второй раз – на Екатерине Комяковой.