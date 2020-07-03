Журналист Алланазаров: «У нескольких игроков «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»

час назад

Ситуация в клубе, мягко говоря, плачевная.

Стали известны новые подробности о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».

«У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких. Ситуация плачевная», – сообщил журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?»

Чемпионат России Журналист Егоров: «Черевченко и не думал объяснять, почему не ставит сына президента клуба в состав» ДЕНЬ НАЗАД

Ранее в «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса – болезнь подхватили как минимум 10 футболистов команды.

В отмененных матчах против «Краснодара» и «Урала» оренбуржцам засчитали технические поражения.

Сейчас они просят «Рубин» перенести матч 26-го тура с 5 на 19 июля.

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