Журналист Алланазаров: «У нескольких игроков «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»

Виталий Шахов
Фото: Getty Images
Ситуация в клубе, мягко говоря, плачевная.
Стали известны новые подробности о ситуации с коронавирусом в «Оренбурге».
«У нескольких футболистов «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких. Ситуация плачевная», – сообщил журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале «Вы кого мне притащили!?»
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ДЕНЬ НАЗАД
- Ранее в «Оренбурге» случилась вспышка коронавируса – болезнь подхватили как минимум 10 футболистов команды.
- В отмененных матчах против «Краснодара» и «Урала» оренбуржцам засчитали технические поражения.
- Сейчас они просят «Рубин» перенести матч 26-го тура с 5 на 19 июля.
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