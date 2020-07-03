«Это что за профессионалы такие?» Орлов – о том, что Азмун и Кокорин нарушили самоизоляцию

Сердар Азмун
Фото: Getty Images
Жесткое мнение любимого комментатора Алексея Миллера.
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне и форварде «Сочи» Александре Кокорине. Ранее оба футболиста нарушили режим самоизоляции.
– Почему руководители «Зенита» не говорят о том, что предложат Кокорину новый контракт? У вас не сложилось мнения, что в Питер он уже не вернется?
Сердар Азмун уже знает, куда уйдет из «Зенита». Либо он просто глупенький
– Меня удивляет другое. Даже настораживает. Я про поведение Кокорина.
– Что он натворил?
– Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессионалы такие?
Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом – они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?
– Александр Медведев сказал, что Азмун серьезно оштрафован.
– Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: «Это не профессионально!» Все же складывается из мелочей. Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле, – цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
- «Зенит» уже дважды штрафовал Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Иранец гулял и фотографировался с футболистом «Крыльев Советов» Сафаа Хади и отдыхал в кафе в компании друзей.
- Кокорина, в свою очередь, заметили на праздновании дня рождения друга. В «Сочи» заявили, что накажут игрока.
Сердар Азмун уже знает, куда уйдет из «Зенита». Либо он просто глупенький