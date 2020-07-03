«Аргументы недели»: «Ротор» может отказаться от участия в РПЛ. Причины связаны с финансами

«Химки» тоже не горят желанием покидать лучшую лигу мира – ФНЛ.

«Ротор» может отказаться от участия в Тинькофф РПЛ-2020/21.

Как сообщает издание «Аргументы недели», клуб из Волгограда собирается отказаться от участия в высшей лиге. Причины связаны с финансами. Если это произойдет и если «Химки» подтвердят свое нежелание покидать ФНЛ, по итогам сезона-2019/20 из РПЛ вылетит 0 команд.

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Турнир ФНЛ в сезоне-2019/20 был завершен без доигровки из-за пандемии коронавируса.

По итогам недоигранного чемпионата путевки в РПЛ получили «Ротор» (первое место в турнирной таблице) и «Химки» (второе).

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