«Аргументы недели»: «Ротор» может отказаться от участия в РПЛ. Причины связаны с финансами

Eurosport
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«Химки» тоже не горят желанием покидать лучшую лигу мира – ФНЛ.
«Ротор» может отказаться от участия в Тинькофф РПЛ-2020/21.
Как сообщает издание «Аргументы недели», клуб из Волгограда собирается отказаться от участия в высшей лиге. Причины связаны с финансами. Если это произойдет и если «Химки» подтвердят свое нежелание покидать ФНЛ, по итогам сезона-2019/20 из РПЛ вылетит 0 команд.
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- Турнир ФНЛ в сезоне-2019/20 был завершен без доигровки из-за пандемии коронавируса.
- По итогам недоигранного чемпионата путевки в РПЛ получили «Ротор» (первое место в турнирной таблице) и «Химки» (второе).
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20/05/2020 В 10:03