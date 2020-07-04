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Миранчук – о том, почему команда не вступилась за Семина: «Моя зона ответственности – на поле»

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Антон Миранчук

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Болельщики требовали от игроков «Локо» повлиять на решение руководства.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, почему команда не вмешалась в ситуацию вокруг бывшего главного тренера Юрия Семина.

«Честно, не хочу вмешиваться в противостояние болельщиков и руководства клуба. У фанатов своe мнение, которое они в праве высказывать. Никто не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти, показать хорошую игру и дать результат. Вмешиваться в политику клуба не буду.

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В комментариях болельщики писали, мол, почему вы не повлияли и не отстояли Семина. Но я футболист, а не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то или назначать. Моя зона ответственности – на поле. Всe, что могу сказать Юрию Палычу, – огромное спасибо. У нас были замечательные отношения. Большого разговора после этого у нас не было. Но после травмы он написал мне слова поддержки. К Юрию Палычу у меня только тeплые и добрые воспоминания», – цитирует Миранчука Sport24.

  • Ранее «Локомотив» не стал продлевать контракт Семина, который истек 31 мая.
  • Место Юрия Палыча у руля команды занял сербский специалист Марко Николич.

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