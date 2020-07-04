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«Спартак» сгорел дома «Тамбову» – первый гол гостей приведет тебя в восторг

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«Спартак» – «Тамбов»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Команда Сергея Первушина резко вырвалась из зоны стыков.

«Спартак» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ уступил на своем поле «Тамбову» – 2:3.

Счет в игре открыл Зелимхан Бакаев с пенальти. На 60-й минуте «Тамбов» ответил ярчайшим голом Валерия Чуперки. Вскоре красно-белые снова вышли вперед усилиями Джордана Ларссона, однако «Тамбов» все равно увез из Москвы 3 очка.

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Сперва Алексей Грицаенко сравнял счет ударом головой, а затем Владимир Обухов точно пробил с 11 метров – Владимир Москалев назначил пенальти за фол Самуэля Жиго на Александре Каплиенко.

  • «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, у команды Доменико Тедеско осталось 32 очка.
  • «Тамбов» набрал 28 баллов и поднялся на 12-е место.

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