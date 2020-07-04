Футбол
Чемпионат России

Ларссон: «Должны были сожрать этот «Тамбов». Объективно говоря, мы в 10 раз лучше»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джордан Ларссон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Но на вопрос, почему не сожрали, швед отвечать не стал.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение от «Тамбова».

«Проблема в первую очередь в настрое, в головах. Мы – «Спартак», одна из лучших команд России. Объективно говоря, мы в 10 раз лучше, чем «Тамбов». Мы должны были играть быстрее, мы должны были больше прессинговать, мы должны были создавать больше моментов. Не должны были упускать сегодняшнюю победу.

Чемпионат России

«Аргументы недели»: «Ротор» может отказаться от участия в РПЛ. Причины связаны с финансами

ДЕНЬ НАЗАД

Сегодня нас освистали болельщики, на что они имели полное право, абсолютно. В раздевалке все очень расстроенные. Несколько дней назад мы проиграли ЦСКА, сыграв плохо. Мы должны были выходить на сегодняшний матч разъяренными и голодными. Мы должны были сожрать этот «Тамбов». Но этого не произошло. Почему этого не произошло? Наверное, этот вопрос не для меня. Мы должны работать и еще раз работать над собой», – цитирует Ларссона Sport24.

  • В матче против «Тамбова» красно-белые дважды вели в счете, однако в итоге уступили – 2:3.
  • Ларссон в чемпионате России-2019/20 провел 22 матча, забил шесть мячей и отдал четыре ассиста.

Кашшаи ответил Федуну, который выступил с критикой судейства

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Широков: «Не вижу, чтобы «Спартак» убивали, да их и не интересно никому убивать»

01/07/2020 В 13:29
Чемпионат России

Классный гол Ларссона с левой спас «Спартак» от провала в Оренбурге

14/03/2020 В 15:46
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартакТамбовБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир