Джордан Ларссон
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Но на вопрос, почему не сожрали, швед отвечать не стал.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение от «Тамбова».
«Проблема в первую очередь в настрое, в головах. Мы – «Спартак», одна из лучших команд России. Объективно говоря, мы в 10 раз лучше, чем «Тамбов». Мы должны были играть быстрее, мы должны были больше прессинговать, мы должны были создавать больше моментов. Не должны были упускать сегодняшнюю победу.
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Сегодня нас освистали болельщики, на что они имели полное право, абсолютно. В раздевалке все очень расстроенные. Несколько дней назад мы проиграли ЦСКА, сыграв плохо. Мы должны были выходить на сегодняшний матч разъяренными и голодными. Мы должны были сожрать этот «Тамбов». Но этого не произошло. Почему этого не произошло? Наверное, этот вопрос не для меня. Мы должны работать и еще раз работать над собой», – цитирует Ларссона Sport24.
- В матче против «Тамбова» красно-белые дважды вели в счете, однако в итоге уступили – 2:3.
- Ларссон в чемпионате России-2019/20 провел 22 матча, забил шесть мячей и отдал четыре ассиста.
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