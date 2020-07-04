В позапрошлом туре был отменен гол Александра в ворота «Уфы», теперь – в ворота «Тамбова».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскритиковал работу судьи Владимира Москалева в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:3).

«Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч. ВАР есть – плохо, ВАР нет – тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали», – цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

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На 79-й минуте матча Москалев не засчитал гол Соболева, посчитав, что страйкер «Спартака» толкнул защитника «Тамбова» в спину.

Соболев перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов».

В 24-м туре «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а судьи не засчитали гол Соболева из-за офсайда у Самуэля Жиго.

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