Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте – «Зенит» почти чемпион

Возможно, решающий момент чемпионской гонки.

«Локомотив» потерял очки в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» – 0:0.

Красно-зеленые дважды распечатали ворота гостей, но и гол Эдера на 30-й минуте, и гол Сулейманова на 92-й были отменены из-за офсайдов после просмотра ВАР.

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Кульминация наступила в конце добавленного времени, когда хозяева заработали пенальти. К точке подошел Алексей Миранчук, но единственный футболист «Локомотива», забивавший после возобновления сезона, пробил в штангу.

У «Локомотива» стало 49 очков – железнодорожники уступают «Зениту» 10 баллов.

5 июля «Зенит» досрочно оформит чемпионство, если победит «Краснодар».

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