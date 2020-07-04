Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте – «Зенит» почти чемпион

Алексей Миранчук и Кирилл Заика в матче «Локомотив» – «Сочи»
Фото: Getty Images
Возможно, решающий момент чемпионской гонки.
«Локомотив» потерял очки в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» – 0:0.
Красно-зеленые дважды распечатали ворота гостей, но и гол Эдера на 30-й минуте, и гол Сулейманова на 92-й были отменены из-за офсайдов после просмотра ВАР.
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Кульминация наступила в конце добавленного времени, когда хозяева заработали пенальти. К точке подошел Алексей Миранчук, но единственный футболист «Локомотива», забивавший после возобновления сезона, пробил в штангу.
- У «Локомотива» стало 49 очков – железнодорожники уступают «Зениту» 10 баллов.
- 5 июля «Зенит» досрочно оформит чемпионство, если победит «Краснодар».
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