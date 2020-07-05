16-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке

Об инциденте сообщили болельщики клуба «Знамя Труда».

На тренировке подмосковного клуба ПФЛ «Знамя Труда» произошел несчастный случай.

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной», – сообщается на странице болельщиков «Знамени Труда» ВКонтакте.

Чемпионат России Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте – «Зенит» почти чемпион 8 ЧАСОВ НАЗАД

Заборовскому 16 лет.

«Знамя Труда» базируется в Орехово-Зуево и выступает в зоне «Запад» ПФЛ.

Розыгрыш ПФЛ-2019/20 из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, «Знамя Труда» занял 11-е место на Западе.

(Фото: страница болельщиков «Знамени Труда» ВКонтакте)

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России Соболев: «Чистый гол. Не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали» 9 ЧАСОВ НАЗАД