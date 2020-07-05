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16-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке

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Иван Заборовский

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 14 минут

Об инциденте сообщили болельщики клуба «Знамя Труда».

На тренировке подмосковного клуба ПФЛ «Знамя Труда» произошел несчастный случай.

«По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной», – сообщается на странице болельщиков «Знамени Труда» ВКонтакте.

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  • Заборовскому 16 лет.
  • «Знамя Труда» базируется в Орехово-Зуево и выступает в зоне «Запад» ПФЛ.
  • Розыгрыш ПФЛ-2019/20 из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, «Знамя Труда» занял 11-е место на Западе.

(Фото: страница болельщиков «Знамени Труда» ВКонтакте)

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