Владислав предложил беспроигрышный метод.

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов потроллил «Спартак» после поражения от «Тамбова» в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

«Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку, и все у вас наладится», – написал 44-летний Радимов. На обращение к «Спартаку» указывают красный и белый и эмодзи.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Зенита» отправился на родину в Белоруссию, а после его возвращения к обязанностям армейцы выиграли московское дерби и матч с «Ахматом» с общим счетом 6:0.

«Спартак» на своем поле проиграл «Тамбову» со счетом 2:3, хотя дважды вел в счете.

Радимов тренирует «Зенит-2».

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