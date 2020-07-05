«Оренбург» до сих пор не знает, сыграет ли с «Рубином». Матч запланирован на 18:30

Роспотребнадзор молчит, а команде еще лететь в Казань.

За несколько часов до матча «Оренбург» не знает, сможет ли вылететь в Казань для проведения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». В команде была выявлена вспышка коронавируса, и игроки до сих пор не получили вердикт от Роспотребнадзора.

«Вообще ничего не понятно. Ждем разрешения Роспотребнадзора. У нас вылет запланирован на 14:00 по Москве. То есть через три с половиной часа. А известий никаких... Ждем. Разрешат – полетим, нет – не полетим. Такая вот история. Игра запланирована на 18:30 – то есть через восемь часов», – цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

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Ранее «Оренбург» получил два технических поражения.

«Рубину» было предложено перенести матч на 19 июля.

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