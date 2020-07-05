«Оренбург» до сих пор не знает, сыграет ли с «Рубином». Матч запланирован на 18:30

Георгий Зотов («Оренбург»)
Фото: Getty Images
Роспотребнадзор молчит, а команде еще лететь в Казань.
За несколько часов до матча «Оренбург» не знает, сможет ли вылететь в Казань для проведения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». В команде была выявлена вспышка коронавируса, и игроки до сих пор не получили вердикт от Роспотребнадзора.
«Вообще ничего не понятно. Ждем разрешения Роспотребнадзора. У нас вылет запланирован на 14:00 по Москве. То есть через три с половиной часа. А известий никаких... Ждем. Разрешат – полетим, нет – не полетим. Такая вот история. Игра запланирована на 18:30 – то есть через восемь часов», – цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.
Чемпионат России
Журналист Алланазаров: «У нескольких игроков «Оренбурга» обнаружено двустороннее воспаление легких»
ВЧЕРА В 15:57
- Ранее «Оренбург» получил два технических поражения.
- «Рубину» было предложено перенести матч на 19 июля.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат России
Игрок «Уфы» дал Кепу и отказался уходить на замену
01/07/2020 В 19:37
Чемпионат России
«Оренбургу» засчитано второе техническое поражение подряд
01/07/2020 В 09:00