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Роспотребнадзор разрешил «Оренбургу» сыграть с «Рубином»

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Джордже Деспотович и Даниэль Мишкич («Оренбург»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Технарей больше не будет.

«Оренбург» получил разрешение сыграть с «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Вроде бы вылетаем сегодня в 14:00, наконец-то. Получили разрешение местного Роспотребнадзора. Летит просто неконтактная группа», – приводит «Чемпионат» слова спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.

Чемпионат России

«Оренбург» до сих пор не знает, сыграет ли с «Рубином». Матч запланирован на 18:30

2 ЧАСОВ НАЗАД
  • Матч начнется в Казани в 18:30 по московскому времени.
  • Ранее «Оренбург» получил два технических поражения подряд – из-за вспышки коронавируса в клубе команда не явилась на матчи с «Краснодаром» и «Уралом».
  • Ранее два пропуска матчей РПЛ автоматически означали снятие клуба с турнира, но РФС временно приостановил это правило.

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