«Оренбург» получил разрешение сыграть с «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Вроде бы вылетаем сегодня в 14:00, наконец-то. Получили разрешение местного Роспотребнадзора. Летит просто неконтактная группа», – приводит «Чемпионат» слова спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.

Матч начнется в Казани в 18:30 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» получил два технических поражения подряд – из-за вспышки коронавируса в клубе команда не явилась на матчи с «Краснодаром» и «Уралом».