Джордже Деспотович и Даниэль Мишкич («Оренбург»)
Фото: Getty Images
Технарей больше не будет.
«Оренбург» получил разрешение сыграть с «Рубином» в матче 26-го тура чемпионата России.
«Вроде бы вылетаем сегодня в 14:00, наконец-то. Получили разрешение местного Роспотребнадзора. Летит просто неконтактная группа», – приводит «Чемпионат» слова спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.
Чемпионат России
«Оренбург» до сих пор не знает, сыграет ли с «Рубином». Матч запланирован на 18:30
2 ЧАСОВ НАЗАД
- Матч начнется в Казани в 18:30 по московскому времени.
- Ранее «Оренбург» получил два технических поражения подряд – из-за вспышки коронавируса в клубе команда не явилась на матчи с «Краснодаром» и «Уралом».
- Ранее два пропуска матчей РПЛ автоматически означали снятие клуба с турнира, но РФС временно приостановил это правило.
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