Семак стал дедом в 44 года – его падчерица родила ребенка

А будет ли сегодня еще одна радость для Сергея Богдановича?

Майя Семак, падчерица главного тренера «Зенита» Сергея Семака, родила ребенка. Об этом сообщила жена коуча Анна.

«Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта – несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!» – написала Анна Семак.

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Майя – дочь Анны от первого брака, но отцом считает Сергея Богдановича.

У 44-летнего Семака также есть сын от первого брака, пятеро детей от Анны и приемная дочь.

5 июля «Зенит» оформит чемпионство, если обыграет «Краснодар».

Вице-чемпионка Европы по ездовому спорту и просто красавица. Дочь Семака, которая сделает его дедом

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