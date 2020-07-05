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Sport24: Манджукич просит у «Локо» 8 млн евро за 2 года – он ни разу не забил за 5 игр в Катаре

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Марио Манджукич в «Аль-Духайль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
5 минут назад

Удивительная трансферная политика московского клуба.

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» Марио Манджукич может стать футболистом московского «Локомотива».

34-летний форвард последние полгода провел в Катаре, где выступал за «Аль-Духайль». В его составе он отбегал пять матчей и не забил ни одного мяча, после чего расторг контракт с клубом. Таким образом, «Локомотив» может подписать Манджукича бесплатно, но проблема в аппетитах игрока – он хочет заработать в Москве 8 млн евро за два сезона. Об этом сообщает Sport24.

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Манджукич покинул «Ювентус» и перешел в катарский «Аль-Духаиль»

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  • Ранее руководство «Локомотива» заверило, что прибегнет к омоложению состава за счет воспитанников.
  • Манджукич – обладатель серебра ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии. Форвард выигрывал трофеи в четырех странах Европы, в том числе в Италии, Германии и Испании.

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