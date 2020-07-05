Футбол
Чемпионат России

«Зенит» – 6-кратный чемпион России

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Артем Дзюба против игроков «Краснодара»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Клуб из Санкт-Петербурга оформил очередной титул за четыре тура до финиша турнира.

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России сезона-2019/20.

В 26-м туре сине-бело-голубые на выезде расправились с «Краснодаром» (4:2) и за четыре матча до финиша турнира стали недосягаемыми для соперников. Голами в составе победителей отметились Сердар Азмун (2), Артем Дзюба (пенальти) и Алексей Сутормин.

Чемпионат России

«Зенит» ненавидели весь сезон. Теперь пора признать: Семак построил в РПЛ команду-убийцу

ЧЕРЕЗ 31 МИНУТ

Для «Зенита» это шестое чемпионство в российской истории и второе кряду. В будущем сезоне клуб Сергея Семака представит Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

  • По количеству чемпионских титулов «Зенит» уступает только ЦСКА (7) и «Спартаку» (10).
  • Артем Дзюба лидирует в таблице бомбардиров и ассистентов турнира (16+11), его главный преследователь – партнер Сердар Азмун (13+6).

Таблица победителей чемпионата России по футболу

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России

Дубль Азмуна и остальные голы чемпионского матча «Зенита»

ЧЕРЕЗ 21 МИНУТ
Чемпионат России

Семак стал дедом в 44 года – его падчерица родила ребенка

8 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЗенитКраснодар
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир