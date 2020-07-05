«Зенит» – 6-кратный чемпион России

Клуб из Санкт-Петербурга оформил очередной титул за четыре тура до финиша турнира.

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России сезона-2019/20.

В 26-м туре сине-бело-голубые на выезде расправились с «Краснодаром» (4:2) и за четыре матча до финиша турнира стали недосягаемыми для соперников. Голами в составе победителей отметились Сердар Азмун (2), Артем Дзюба (пенальти) и Алексей Сутормин.

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Для «Зенита» это шестое чемпионство в российской истории и второе кряду. В будущем сезоне клуб Сергея Семака представит Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

По количеству чемпионских титулов «Зенит» уступает только ЦСКА (7) и «Спартаку» (10).

Артем Дзюба лидирует в таблице бомбардиров и ассистентов турнира (16+11), его главный преследователь – партнер Сердар Азмун (13+6).

Таблица победителей чемпионата России по футболу

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