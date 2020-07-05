Дубль Азмуна и остальные голы чемпионского матча «Зенита»

Петербуржцы оформили второй титул кряду.

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России – 4:2.

Матч начался с курьеза – «Краснодар» неудачно развел от ворот и подарил гол Азмуну.

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На 29-й минуте Уткин сравнял. Хозяева впятером оказались в штрафной соперника, и после прострела от лицевой Даниил катнул мимо кипера.

Под занавес тайма Дзюба сперва пробил в руку оппоненту, а потом – в ворота с пенальти.

На 50-й Уткин сравнял во второй раз в матче – принял мяч между линиями на половине поля соперника и метров с 20 засадил точно в угол.

«Зенит» только развел с центра, как тут же вышел вперед – Азмун оформил дубль. Иранец подкараулил мяч после неразберихи во вратарской и с метра добил в пустые.

На 71-й минуте вышедший на замену Сутормин поставил точку в жарком матче и чемпионской гонке – после идеальной скидки от Дзюбы нападающий убежал в отрыв и уверенно переиграл кипера.

«Зенит» оформил седьмое чемпионство в своей истории.

Петербуржцы нарастили отрыв во главе таблицы до 13 баллов.

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