«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ

Петербуржцы гарантировали титул за четыре тура до финиша.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России – 4:2.

Петербуржцы оторвались от «Локомотива» на 13 баллов и за четыре тура до финиша сезона лишили соперников математических шансов на титул. Клуб оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ – до них за четыре матча до конца высшего российского дивизиона титул брал только «Спартак» еще в прошлом веке, и турнир тогда носил другое название.

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