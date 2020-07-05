«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ

Артем Дзюба, Даниил Шамкин
Фото: Getty Images
Петербуржцы гарантировали титул за четыре тура до финиша.
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России – 4:2.
Петербуржцы оторвались от «Локомотива» на 13 баллов и за четыре тура до финиша сезона лишили соперников математических шансов на титул. Клуб оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ – до них за четыре матча до конца высшего российского дивизиона титул брал только «Спартак» еще в прошлом веке, и турнир тогда носил другое название.
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«Зенит» – 6-кратный чемпион России
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- «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны.
- Российская футбольная премьер-лига была создана в 2001 году.
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