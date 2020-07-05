«Зенит» ненавидели весь сезон. Теперь пора признать: Семак построил в РПЛ команду-убийцу

Никого не почувствовали.

Сезон-2019/20 стал для «Зенита» кошмарным с точки зрения репутации и медийности. Сначала Алексей Миллер одним звонком провернул мутнейший трансфер Сутормина (50 тысяч рублей, никаких объяснений), потом сломался Малком (40 млн евро, сразу в больничку), затем был скандальный матч с ЦСКА (Вилков не удалил Азмуна), чуть позже – кейс вокруг Дзюбы и фанатов, а зимой – нелепое шоу с арендой Кокорина в «Сочи».

К «Зениту» прилепилось прозвище «Империя зла» – банальный и затертый термин, который внезапно ожил после пары панчей Василия Уткина. Кажется, хейтеры сами поверили, что питерский клуб разбрасывается народными деньгами с последнего этажа «Лахта-центра». «Зениту» припоминали самые жирные трансферы, конские зарплаты, бешеные премиальные, минимальные судейские ошибки и самые стремные поражения в еврокубках. Админресурс, фарм-клубы, связи в РФС – на игру уже никто не смотрел, «Зенит» начали тупо ненавидеть.

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Футболисты «Зенита» празднуют гол в ворота «Краснодара» Фото: Getty Images

Это абсолютно несправедливо. Во-первых, «Зенит» скомпенсировал разницу в бюджетах разницей в таблице: глядя на отрыв, конкуренты должны не хныкать из-за арбитров, а краснеть за себя. Во-вторых, Семаку не понадобилась помощь фарм-клубов: он набрал всего шесть очков с «Сочи» и «Оренбургом», этого хватило для досрочного золота. В-третьих, судьи ошибались и в пользу соперников: отменили чистый гол против «Ахмата», не назначили пенальти против «Локо», придумали точку с «Тамбовом» – короче, привилегии откровенно выдуманы.

«Зенит» просто лучший клуб России – с этим уже ничего не сделать. Порвал других богачей РПЛ (кроме «Локо») и эффективно перегасил всех андердогов (кроме «Уфы»). Забил больше всех, пропустил меньше всех. Привез «Спартаку» 30 очков. Прокачал Дзюбу до уровня лучшего страйкера и ассистента турнира. Оформил титул в гостях у бесконечно замотивированного топа Премьер-лиги. Какие вообще тут могут быть вопросы?

Справедливо критиковать «Зенит» стоит только за еврокубки – в Лиссабоне действительно были ужас и безволие. Но это первая попытка Семака в ЛЧ, и он точно заслужил вторую. Теперь важно, чтобы эта команда не рассыпалась: гендир «Зенита» Александр Медведев пообещал, что кадровые вопросы будут решать сразу после чемпионства.

Семак сделал все, чтобы времени на переговоры с Дзюбой, Ивановичем, Азмуном и другими лидерами осталось как можно больше – Сергей явно рассчитывает пошуметь с этими ребятами в Европе.

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