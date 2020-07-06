Тимощук сорвал интервью Семака, облил его шампанским и обнял

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Малочисленность фанатов и расстояние до дома – не проблемы для бурного празднования.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России и оформил чемпионский титул.

Матч проходил в Краснодаре практически без зрителей, но триумфаторы празднуют на полную катушку. Тренер петербуржцев Сергей Семак не мог дать вразумительное послематчевое интервью – ворвался ассистент Анатолий Тимощук, вылил на него бутылку шампанского и заключил в объятия.

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Сине-бело-голубые взяли титул за четыре тура до конца – это рекорд турнира.

Это их вторая победа в Тинькофф РПЛ подряд и шестая в истории.

«Зенит» ненавидели весь сезон. Теперь пора признать: Семак построил в РПЛ команду-убийцу

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