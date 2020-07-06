Евсеев помешал Эль Кабиру на фланге, наорал на него и схватил желтую карточку

Темперамент Евсеева-тренера – такой же, как у Евсеева-игрока.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев получил желтую карточку за стычку с полузащитником «Урала» Отманом Эль Кабиром.

Игрок прорывался по флангу, где как раз стоял Евсеев. Коуч помешал футболисту, мяч достался «Уфе», а Эль Кабир рванул к Евсееву разбираться.

Чемпионат России Игрок «Уфы» дал Кепу и отказался уходить на замену 01/07/2020 В 19:37

«Я бежал по флангу, он подошел к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и по-голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример», – цитирует Эль Кабира «Чемпионат».

44-летний Евсеев также прокомментировал эпизод «Горобзору»: «Ничего не произошло. Я стою на том месте, где можно стоять, вот и все. Какие проблемы? Это к судье нужно обратиться и у него узнать».

«Уфа» и «Урал» сыграли со счетом 1:1.

Уральцы упустили победу на последних секундах добавленного времени – сравнял Денис Терентьев.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России «У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен». Евсеев выдал новый гениальный перл 27/06/2020 В 17:43