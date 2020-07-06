Евсеев помешал Эль Кабиру на фланге, наорал на него и схватил желтую карточку

Вадим Евсеев и Отман Эль-Кабир
Фото: Instagram
Темперамент Евсеева-тренера – такой же, как у Евсеева-игрока.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев получил желтую карточку за стычку с полузащитником «Урала» Отманом Эль Кабиром.
Игрок прорывался по флангу, где как раз стоял Евсеев. Коуч помешал футболисту, мяч достался «Уфе», а Эль Кабир рванул к Евсееву разбираться.
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«Я бежал по флангу, он подошел к краю поля, сделал движение, как будто выдвигается на меня. Я сказал ему: «А ну-ка отойди». Он выругался на меня на русском, я на него по-английски и по-голландски. Я забыл об этом быстро, но тренер не должен так поступать. Это плохой пример», – цитирует Эль Кабира «Чемпионат».
44-летний Евсеев также прокомментировал эпизод «Горобзору»: «Ничего не произошло. Я стою на том месте, где можно стоять, вот и все. Какие проблемы? Это к судье нужно обратиться и у него узнать».
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