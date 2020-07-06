«Зенит» встретили в Пулково перфомансом и пиротехникой. Игроки заряжали вместе с болельщиками

Белая ночь с 5 на 6 июля в Петербурге была яркой.

«Зенит» вернулся в Санкт-Петербург из Краснодара в статусе шестикратного чемпиона России и получил роскошную встречу, несмотря на ночное время.

На самом высоком флагштоке Европы рядом с «Газпром Ареной» был поднят флаг клуба, а у стадиона включили подсветку.

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Фанаты тем временем собрались в аэропорту Пулково и устроили перфоманс для команды: с зарядами под барабан, пиротехникой и огромными буквами, складывающимися в слово «чемпионы».

Футболисты поучаствовали в скандировании.

«Зенит» оформил чемпионство в матче против «Краснодара», выиграв со счетом 4:2.

Сине-бело-голубые взяли титул за четыре тура до конца – это рекорд турнира.

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