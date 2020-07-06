Порноактриса Лола Тейлор рассказала, как у нее сорвался групповой секс с Аршавиным и Быстровым

Девушка познакомилась с экс-футболистами на недавнем отдыхе в Геленджике.

Уральская порнозвезда Лола Тейлор (настоящее имя – Любовь Бушуева) поделилась пикантными подробностями недавнего отпуска в Геленджике, во время которого она встретила экс-футболистов «Зенита» Андрея Аршавина и Владимира Быстрова.

«Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол. Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто светил пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, веселый парень», – цитирует девушку «Комсомольская правда».

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Вечер продолжился в гостиничном номере бывших футболистов. Лола продолжает:

«Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали: «Все будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они – обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет».

На следующий день звезда фильмов для взрослых нашла Аршавина и Быстрова в том же ресторане, и они снова отказали ей в селфи.

После отпуска в Геленджике бывшие зенитовцы отправились на чемпионский матч в Краснодар.

До старта карьеры в фильмах для взрослых Лола Тейлор работала библиотекарем.

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