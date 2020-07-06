В России за четыре тура до конца решилась судьба чемпионства.

Матч тура

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Петербуржцы приехали в Краснодар на потенциально чемпионский матч – днем ранее «Локомотив» потерял очки с «Сочи» и ускорил для команды Семака дорогу к титулу. «Зенит» справился: первым забил, потом пропустил, снова вышел вперед с пенальти, опять пропустил, но добил соперника, который впервые после рестарта играл на домашнем поле. Отличился вратарь Андрей Лунев – сначала он отразил пенальти Вандерсона, а потом и добивание.

«Зенит» взял шестой титул за четыре тура до конца и триумфально вернулся в Петербург – в Пулково команду встретили преданные фанаты с перфомансом, барабанами и пиротехникой. Игроки зарядили вместе с болельщиками.

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После отставки Игоря Черевченко и на фоне слухов о назначении Юрия Семина туляки справились с бело-голубыми на их поле, прервав серию из пяти поражений. Единственный мяч на 18-й минуте забил Евгений Луценко – бывший игрок «Динамо». Фанаты хозяев не освистали футболиста, а, наоборот, проскандировали его фамилию. Луценко настрелял уже 13 голов.

«Тамбов» надкусил «Зенит» в прошлом туре, но не взял ни одного очка, зато отыгрался на «Спартаке». Красно-белые дважды вели в счете, однако дерзкие андердоги отыгрывались. Решающим стал пенальти в исполнении Владимира Обухова. Матч проходил без ВАР и сразу оброс недомолвками – судья Владимир Москалев отменил гол Александра Соболева, и спартаковцы после игры откровенно не понимали, почему проиграли.

В самарском матче не было голов, но было два удаления. У «Крыльев» в первом тайме поле покинул Владимир Полуяхтов, ударив соперника ногой в голень, во втором Данила Ведерников оставил вдесятером «Ростов», получив две желтые карточки. Валерий Карпин не оставил ситуацию без мудрого комментария: «Не считаю, что Ведерников нарушил правила в моменте со второй желтой карточкой. Защитник слишком низко голову опустил. А со стороны Андрея Талалаева фол был».

Еще одна нулевая ничья в туре, стратегически важная для «Зенита». На 29-й минуте Эдер открыл счет, но гол отменили из-за офсайда. История повторилась в конце тайма – мяч в ворота отправил Тимур Сулейманов и сделал эффектное сальто, но оно было напрасным: снова положение вне игры. На 98-й минуте Алексей Миранчук получил шанс отсрочить чемпионство «Зенита» и пошел пробивать пенальти, но эпично угодил в штангу.

Прогулка Виктора Гончаренко в Белоруссию придала армейцам дополнительный импульс: после оплеухи от «Зенита» они не пропускают три матча подряд, а в ворота нечастного «Ахмата» вкатили четыре гола. Забили Чалов, Влашич и Сигурдссон, а довершил разгром автогол защитника Андрея Семенова.

Гости уверенно шли к победе в упорной борьбе – Отман Эль Кабир поразил ворота Александра Беленова, а до этого поскандалил с Вадимом Евсеевым, который помешал у края поля. Кажется, неумышленно – коуч стоял в отведенной ему зоне – но судья показал Евсееву желтую. «Урал» повел, однако Денис Терентьев добыл «Уфе» одно очко на последней минуте добавленного времени. Хозяева с 65-й минуты играли в меньшинстве – красную получил Йонуц Неделчару.

«Оренбург» наконец вышел на поле и обошелся без технического поражения, хотя основная часть команды до сих пор находится на карантине. В Казань по разрешению Роспотребнадзора полетела неконтактная группа футболистов. Несыгранный «Оренбург» порой смотрелся лучше «Рубина», но казанцы все-таки забили. Правда, один, а не три, как было бы в случае неявки.

Герой тура

5 июля русский футбол еще больше узнал о 20-летнем полузащитнике «Краснодара» Данииле Уткине, который оформил дерзкий дубль в ворота «Зенита». «Да! Этот день настал. Уткин. Забил. «Зениту», – шутил Василий Уткин об успехе юного однофамильца. – Даня, ты просто красавчик!» Даниил – воспитанник «Краснодара», и это его первый дубль в Тинькофф РПЛ.

Даниил Уткин Фото: Getty Images

Цитата тура

Отдадим должное Сергею Семаку, для которого день был радостным вдвойне. Утром Сергей Богданович стал дедом: его дочь Майя (вообще – падчерица, но она носит фамилию Семак и считает тренера отцом) родила ребенка.

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я впервые стал дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда».

Гол тура

Второй гол Уткина – Даниил оформил шедевр. Он получил передачу с фланга, остался один на расстоянии 30 метров от ворот и решился на удар. Мяч полетел по обводящей траектории и залетел в угол.

Видео тура

Самое странное празднование чемпионства. Связка Дзюба-Азмун еще раз продемонстрировала великолепное взаимопонимание и сыгранность.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 62 очка

2. «Локомотив» – 49

3. «Краснодар» (25 матчей) – 45

4. «Ростов» – 43

5. ЦСКА – 43

…

13. «Тамбов» – 28

14. «Ахмат» – 27

15. «Крылья Советов» – 24

16. «Оренбург» – 23

Бомбардиры РПЛ

1. Артем Дзюба («Зенит») – 16 голов (7 с пенальти)

2. Евгений Луценко («Арсенал») – 13

3. Сердар Азмун («Зенит») – 13 (1 с пенальти)

4. Элдор Шомурдов («Ростов») – 11

5. Александр Соболев («Крылья Советов» / «Спартак») – 11 (2 с пенальти)

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