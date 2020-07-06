Дзюба поздравил Азмуна с чемпионством имитацией полового акта

Дзюба и Азмун в раздевалке

Наверное, парни не рассчитывали, что их снимают на камеру.

Во время празднования «Зенитом» чемпионства на видео попал неоднозначный эпизод с участием нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

После победы над «Краснодаром» зенитовцы отмечали титул в раздевалке, собравшись вокруг импровизированного стола с шампанским. В это время раздетый до трусов Дзюба и Азмун сымитировали половой акт.

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