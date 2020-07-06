Момент попадания молнии во вратаря попал на видео

Момент попадания молнии в футболиста
Фото: Twitter
Футболист получил сильные ожоги, но его жизни ничего не угрожает.
Клуб «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуево показал момент попадания молнии в 16-летнего вратаря Ивана Заборовского.
В сюжете сообщается, что небо во время тренировки было чистым. Иван занимался отдельно от команды, и момент, когда в него попала молния, не заметили сразу. Первым на помощь голкиперу пришел его тренер Антон Басов: он сделал пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, а реанимационные действия продолжал до прибытия скорой помощи.
16-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке
Без сознания юноша был госпитализирован в городскую больницу, вечером его на вертолете перевезли в Люберцы. Сообщается, что состояние Заборовского стабильное, кардиограмма в норме. На месте входа и выхода разряда молнии образовались сильные ожоги. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.
- «Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» ПФЛ.
- Розыгрыш ПФЛ-2019/20 из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, «Знамя Труда» занял 11-е место на Западе.
16-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке
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