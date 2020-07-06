Момент попадания молнии во вратаря попал на видео

Футболист получил сильные ожоги, но его жизни ничего не угрожает.

Клуб «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуево показал момент попадания молнии в 16-летнего вратаря Ивана Заборовского.

В сюжете сообщается, что небо во время тренировки было чистым. Иван занимался отдельно от команды, и момент, когда в него попала молния, не заметили сразу. Первым на помощь голкиперу пришел его тренер Антон Басов: он сделал пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, а реанимационные действия продолжал до прибытия скорой помощи.

Чемпионат России 16-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке ВЧЕРА В 06:41

Без сознания юноша был госпитализирован в городскую больницу, вечером его на вертолете перевезли в Люберцы. Сообщается, что состояние Заборовского стабильное, кардиограмма в норме. На месте входа и выхода разряда молнии образовались сильные ожоги. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.

«Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» ПФЛ.

Розыгрыш ПФЛ-2019/20 из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, «Знамя Труда» занял 11-е место на Западе.

16-летний вратарь попал в реанимацию после удара молнией на тренировке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат России «Зенит» – чемпион, ЦСКА возродился, «Спартак» влетел андердогу. Итоги 26-го тура РПЛ 3 ЧАСОВ НАЗАД