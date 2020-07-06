Sport24: Федун уволит Цорна с должности гендиректора, но не из «Спартака»

Томас Цорн
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Уже есть кандидатура нового гендиректора.
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассматривает вариант с изменением полномочий гендиректора Томаса Цорна.
По информации Sport24, Федун не планирует увольнять Цорна, но может перевести его на должность спортивного директора. Инсайд подтверждает «Чемпионат» – на данный момент клуб ищет антикризисного менеджера. Оба источника пишут, что гендиректором может стать Александр Жирков – бывший член совета директоров.
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- Жирков работал в «Спартаке» в чемпионский сезон-2017 и затем покинул клуб.
- Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.
- После 26 туров Тинькофф РПЛ красно-белые идут на седьмом месте, проигрывая «Зениту» 30 очков.
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