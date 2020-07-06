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Sport24: Федун уволит Цорна с должности гендиректора, но не из «Спартака»

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Томас Цорн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Уже есть кандидатура нового гендиректора.

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассматривает вариант с изменением полномочий гендиректора Томаса Цорна.

По информации Sport24, Федун не планирует увольнять Цорна, но может перевести его на должность спортивного директора. Инсайд подтверждает «Чемпионат» – на данный момент клуб ищет антикризисного менеджера. Оба источника пишут, что гендиректором может стать Александр Жирков – бывший член совета директоров.

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  • Жирков работал в «Спартаке» в чемпионский сезон-2017 и затем покинул клуб.
  • Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.
  • После 26 туров Тинькофф РПЛ красно-белые идут на седьмом месте, проигрывая «Зениту» 30 очков.

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