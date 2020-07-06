Быстров снова сравнил Берга с деревом

Маркус Берг
Фото: Getty Images
Владимир повторил шутку почти годичной давности.
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров снова назвал нападающего «Краснодара» Маркуса Берга деревом.
36-летний Быстров выложил в инстаграм фото дерева и написал: «А Берг растет».
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- Впервые Быстров сравнил Берга с деревом летом 2019 года, так как шведский форвард долго не забивал за «Краснодар».
- В 26-м туре Тинькофф РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4, а 33-летний Берг заработал пенальти.
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