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Быстров снова сравнил Берга с деревом

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Маркус Берг

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

Владимир повторил шутку почти годичной давности.

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров снова назвал нападающего «Краснодара» Маркуса Берга деревом.

36-летний Быстров выложил в инстаграм фото дерева и написал: «А Берг растет».

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  • Впервые Быстров сравнил Берга с деревом летом 2019 года, так как шведский форвард долго не забивал за «Краснодар».
  • В 26-м туре Тинькофф РПЛ «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4, а 33-летний Берг заработал пенальти.

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