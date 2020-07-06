Спиридонов: «Чемпионство «Зенита» несправедливо, видео Дзюбы и Азмуна – дичь»

Волейболист считает, что подобные сцены должны оставаться за закрытыми дверями.

Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России и неоднозначное видео из раздевалки триумфаторов.

«Конечно, чемпионство «Зенита» несправедливо. Как это может быть честно, когда их судят свои арбитры типа Вилкова, ну и Дзюба там играет. Видел видео из раздевалки с Дзюбой и Азмуном. Это же дичь! Понятно, если они друзья, то это нормально, но только, когда это действие для своих. Но когда это выходит из раздевалки и эту историю видят все, в том числе и дети, это уже ненормально», – сказал Спиридонов РИА «Новости».

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«Зенит» оформил чемпионство в матче против «Краснодара», выиграв со счетом 4:2.

Сине-бело-голубые взяли титул за четыре тура до конца – это рекорд турнира.

Спиридонов – чемпион Европы-2013 по волейболу, болельщик «Спартака».

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