Цорн уволен из «Спартака»

Томас проработал с красно-белыми чуть больше года.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает клуб.

О решении совета директоров информирует Sport24. Журналист Василий Конов пишет, что «Спартак» официально объявит об увольнении Цорна в течение дня. Ранее сообщалось, что он может остаться в клубе, но получить другую должность.

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Тренер Доменико Тедеско, который был назначен при содействии Цорна, остается на посту.

Опрос «Спартак» справедливо уволил Цорна? Нет, он был хорош Да, его трансферы – провал Отработал слишком мало, чтобы оценивать

По инсайдам российских медиа, Цорна заменит Александр Жирков – бывший член совета директоров «Спартака», который работал в клубе в чемпионский сезон-2017.

Цорн начал работу в «Спартаке» в мае 2019 года.

После 26 туров Тинькофф РПЛ красно-белые идут на седьмом месте, проигрывая «Зениту» 30 очков.

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