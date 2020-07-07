Цорн уволен из «Спартака»

Томас Цорн
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Томас проработал с красно-белыми чуть больше года.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покидает клуб.
О решении совета директоров информирует Sport24. Журналист Василий Конов пишет, что «Спартак» официально объявит об увольнении Цорна в течение дня. Ранее сообщалось, что он может остаться в клубе, но получить другую должность.
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Тренер Доменико Тедеско, который был назначен при содействии Цорна, остается на посту.
- По инсайдам российских медиа, Цорна заменит Александр Жирков – бывший член совета директоров «Спартака», который работал в клубе в чемпионский сезон-2017.
- Цорн начал работу в «Спартаке» в мае 2019 года.
- После 26 туров Тинькофф РПЛ красно-белые идут на седьмом месте, проигрывая «Зениту» 30 очков.
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