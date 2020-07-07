«Томас – мой главный союзник в нашем футболе». За что Федун уволил Цорна

Немецкий функционер отработал в клубе чуть больше года.

«Спартак» уволил гендиректора Томаса Цорна, и Леонид Федун, ищущий стабильность, вновь затеял в клубе перестановки.

Немец пришел в мае 2019 года в сложный период – с отставки Карреры и лайка Глушакова прошло больше полугода, но команду шатало и на поле, и в медиаплоскости. Тогда же у Федуна возникла идея по передаче клуба болельщикам к 2023 году.

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«Подготовкой реформы займется нынешний менеджмент. Поэтому и подобрали перспективного молодого парня, Томаса вы все видели. Это человек с сильным европейским менталитетом, с немецкой пунктуальностью. У него есть карт-бланш работать вплоть до выборов. Если все пойдет нормально, он станет одним из кандидатов. У него такие амбиции есть. Он мой главный союзник в нашем футболе», – сказал Федун.

Томас Цорн Фото: Getty Images

Леонид не требовал суперрезультатов в первом сезоне – нужно было выстроить систему для строительства новой команды. Цорн оперативно избавился от Глушакова (это было нужно, чтобы утихомирить фанатов и завоевать их доверие), а потом поочередно продал Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо. Все ради оптимизации после работы агентов Гурцкая и Трабукки – Федуна смущали зарплаты звездных легионеров + над клубом повис финансовый фэйр-плэй. В противовес потерям гендир бабахнул арендой чемпиона мира Андре Шюррле. Получился хороший имиджевый ход, и в отличие от Джона Терри немец даже доехал до Москвы. Он бодро начал ассистом и голом, но по сути московский вояж Шюррле получился пшиком: он не вернулся в расположение клуба после локдауна, и «Спартак» логично попрощался с заслуженным ветераном с зарплатой в 3,2 млн евро.

«С точки зрения бренда «Спартака» приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре – самая продаваемая», – высказывание Цорна наглядно иллюстрирует, для чего он приглашал титулованного футболиста.

Кроме Шюрре, летом 2019-го «Спартак» приобрел Эсекиэля Понсе в придачу с вратарем-ноунеймом Андреа Романьоли, Алекса Крала, Гуса Тила, Джордана Ларссона, Резиуана Мирзова, Малькольма Баду и Тимура Акмурзина – все обошлось в 40 миллионов евро. В «Спартак-2» взяли 18-летнего грузина Николоза Кутателадзе. У «Крыльев» наконец выкупили Александра Соболева, но, как отметил инсайдер Сергей Егоров, намного выше рыночной стоимости (150 млн рублей против 5 млн евро).

Один из его источников инсайдера Ивана Карпова рассказал, что Томас проигнорировал наказ Федуна об исследовании латиноамериканского рынка. «Цорн не заинтересован в трансферах из Бразилии. Ему проще купить чудака из Европы, там есть рабочие схемы и нужные ручные агенты. Единственная цель этих прозвонов [слухов о покупке бразильцем – Eurosport], показать Федуну, что работа по заданному направлению активно ведется. Но в итоге из Бразилии никто не приедет», – написал Карпов.

Томас Цорн Фото: Getty Images

Он также напомнил о существовании агентства TEAMZONEsports, которым Цорн раньше руководил. «Давайте не забывать про агента Шнорра. Это человек Томаса, работник его теперь уже бывшего футбольного агентства. Эдик активно подписывает договоры со спартаковской молодежью, которой бывает сложно отказаться от шикарных перспектив развития в красно-белой системе. Что это, если не конфликт интересов? Или вы верите, что никакого влияния на фирму TEAMZONEsports и профитов от нее, хотя бы и в будущем, Цорн не имеет?» – задает риторические вопросы журналист.

Что касается трансферов, то в покупках Цорна выстрелил лишь Ларссон – его польза оценивается выше вложенных четырех млн евро. Крал не закрыл дыру в опорной зоне, Понса крайне нестабилен, а Соболев пока отметился лишь одним мячом в РПЛ.

«Как удалось мне узнать, еще одна причина расставания с Цорном – недовольство Федуна тем, как судят «Спартак». По его мнению, злые люди в черном на протяжении сезона мочили красно-белых, а гендиректор не нашел рычагов, чтобы прекратить этот произвол», – написал журналист «СЭ» Вячеслав Короткин.

В клубе остается Доменико Тедеско, чье назначение инициировал Цорн, и именно по его будущим результатам стоит окончательно судить о недолгой эпохе Томаса в «Спартаке». Правда, уже есть слухи, что Доменико покинет Москву по собственному желанию из-за увольнения гендиректора.

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Чемпионат России Sport24: Федун уволит Цорна с должности гендиректора, но не из «Спартака» ВЧЕРА В 12:34