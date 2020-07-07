Иван Заборовский
Фото: Other Agency
Об этом рассказала его сестра.
16-летний вратарь команды ПФЛ «Знамя Труда» Иван Заборовский пришел в себя после удара молнии.
Об этом изданию «Подъем» сообщила сестра футболиста Карина. «Да, это действительно так. Состояние стабильное. На днях переведут в больницу», – заявила она.
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- Молния попала в Заборовского во время тренировки 4 июля.
- По словам очевидцев, грозы не было, и погода подходила для занятий на улице.
- «Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» во втором дивизионе чемпионата России.
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