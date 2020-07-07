Слухи поползли после отставки Томаса Цорна.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в московский клуб.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Каррера сохранил хорошие отношения с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Итальянец готов договориться о расторжении контракта с греческим АЕК, если ему поступит хорошее предложение от красно-белых.

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Ранее «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Томасом Цорном.

Нынешнего коуча «Спартака» Доменико Тедеско был приглашен в Москву по инициативе Цорна.

За 4 тура до финиша АЕК Карреры занимает второе место в чемпионской группе греческой Суперлиги. Отставание составляет 20 очков.

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