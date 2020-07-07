Массимо Каррера
Фото: Getty Images
Слухи поползли после отставки Томаса Цорна.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в московский клуб.
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Каррера сохранил хорошие отношения с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Итальянец готов договориться о расторжении контракта с греческим АЕК, если ему поступит хорошее предложение от красно-белых.
Чемпионат России
«Томас – мой главный союзник в нашем футболе». За что Федун уволил Цорна
ЧАС НАЗАД
- Ранее «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Томасом Цорном.
- Нынешнего коуча «Спартака» Доменико Тедеско был приглашен в Москву по инициативе Цорна.
- За 4 тура до финиша АЕК Карреры занимает второе место в чемпионской группе греческой Суперлиги. Отставание составляет 20 очков.
Порноактриса Лола Тейлор рассказала, как у нее сорвался групповой секс с Аршавиным и Быстровым
Качай приложение Eurosport для iOS или Android
Чемпионат России
Спиридонов: «Чемпионство «Зенита» несправедливо, видео Дзюбы и Азмуна – дичь»
20 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
Журналист Карпов: в 2017 году «Спартак» вел переговоры по Фернандесу
21/04/2020 В 21:01