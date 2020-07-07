Вратарь сборной Ирана прокомментировал вирусное видео с Дзюбой и Азмуном

Мохаммад Рашид Мазахери уверен, что Сердара никак не накажут.

Голкипер сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери прокомментировал вирусное видео с участием нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

«Это всего лишь шутка, друзья мои. Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с «Зенитом», решили так в шутку отпраздновать. Иранцы обожают Сердара. Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за нее ничего не будет», – цитирует Рашида Мазахери Metaratings.

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В Иране за сексуальные отношения между мужчинами полагается смертная казнь.

В случае имитации секса (без проникновения) полагается сто ударов плетью, но за отношения с немусульманином – тоже смертная казнь.

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