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Вратарь сборной Ирана прокомментировал вирусное видео с Дзюбой и Азмуном

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Сердар Азмун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
34 минут назад

Мохаммад Рашид Мазахери уверен, что Сердара никак не накажут.

Голкипер сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери прокомментировал вирусное видео с участием нападающих «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

«Это всего лишь шутка, друзья мои. Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с «Зенитом», решили так в шутку отпраздновать. Иранцы обожают Сердара. Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за нее ничего не будет», – цитирует Рашида Мазахери Metaratings.

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