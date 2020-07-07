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Гвардиола: «Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»

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Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Пеп максимально корректно прокомментировал слухи об уходе Лео из родного клуба.

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий теперь «Манчестер Сити», высказался о потенциальном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Мое желание состоит в том, чтобы Месси остался в «Барселоне», – цитирует Гвардиолу Goal.

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  • ·Ранее в СМИ появилась информация, что Месси не намерен продлевать контракт с «Барсой». Сообщалось, что аргентинец не хочет покидать родной клуб, но недоволен его действующим руководством.
  • Действующее соглашение между Лео и «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года.

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