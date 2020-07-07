«Мои люди везде со мной». Бузова отреагировала на выкрики фанатов «Рубина» в адрес Тарасова

Ольга Бузова
Фото: Eurosport
Дмитрий дебютировал за «Рубин», и болельщики сразу вспомнили про его связь с Бузовой.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на выкрики болельщиков «Рубина» в адрес ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.
В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0, Тарасов появился на поле на 83-й минуте. Когда Дмитрий вышел на замену, фанаты встретили его криками «Бузова».
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«Мои люди везде со мной. Даже на футболе», – написала Бузова в инстасторис.
- Тарасов стал игроком «Рубина» в феврале 2020 года.
- Матч против «Оренбурга» стал для Дмитрия первым в Тинькофф РПЛ-2019/20. Ранее он залечивал закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости.
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