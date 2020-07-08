Судья Каюмов – звезда «Спартака» Бескова и Старостина. Почему он сломал карьеру и покончил с собой?

Альмир Измайлович крушил любых форвардов, но не смог победить себя.

У подъезда дома в Крылатском скопилась группа ротозеев, которые тыкали пальцем в небо и взволнованно шептались. В окне 15 этажа стоял человек с явным намерением сделать шаг в бесконечность. Его удерживала лишь невидимая нить, которую протянул полицейский переговорщик. Он настойчиво убеждал не совершать ошибку и медленно крался от порога квартиры к самоубийце. Наконец мужчина схватил кожаный ремень стоящего и дернул в комнату. Перед ним на ковре тяжело дышал чемпион СССР по футболу и уважаемый рефери Альмир Каюмов.

После неудачной попытки самоубийства в 2009-м Каюмова отправили в центр реабилитации. На все вопросы судья отвечал, что суицид – бред, а в лечебницу он лег сам. «Не было ничего подобного. Не стоял я на окне. Сто процентов! Я сам написал заявление в дурдом, собственноручно. Хорошо отдохнуть можно и в психушке. Первый ли визит в лечебницу? Хотел пошутить: первый, но не последний», – откровенно саркастический и вызывающий тон говорил – реф не в порядке. Проблемы начались задолго до 2009-го.

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Альмир Каюмов дебютировал за «Спартак» 24 октября 1984 года в матче Кубка УЕФА против «Локомотива» из Лейпцига (1:1). Константин Бесков сразу понял, что перед ним надежный защитник: 20-летний Альмир редко ходил вперед, отлично начинал атаки и страховал, никогда не спорил и кидался на соперников с мячом в режиме камикадзе. Однажды в матче Кубка УЕФА против «Люцерна» Каюмов так сильно боднул соперника в грудь, что того унесли с поля, а швейцарская команда скисла. Местные журналисты тут же прозвали спартаковца Железным лбом.

«Замкнутый. Ни с кем не ругался, никуда не лез, ни в какие свары не заходил. Мы, случалось, в одном номере жили: очень спокойный парень, вообще неразговорчивый. Зато на поле надежный», – вспоминал одноклубника Александр Бубнов. За этой молчаливостью и яростной безрассудной самоотдачей таилась тьма.

Каждое поражение Каюмов принимал на свой счет, в любом пропущенном мяче находил собственную недоработку. Чувство вины растет из гордости: ты ругаешь себя за то, что не соответствуешь фантазии о собственной крутости. Но после чемпионства 1987-го все изменилось. «Мы выиграли чемпионат СССР, получили золотые медали, и мне померещилось, что стал великим футболистом. Два раза по мячу попал и почувствовал себя пупом Земли. Конфликт опытнейшего тренера Бескова и мудрого начальника команды Старостина с тупым игроком. В общем, собрал вещички и уехал из Тарасовки. После этого началось: Ростов, Волгоград», – даже после завершения карьеры Каюмов продолжал ругать себя. У всех есть право на ошибку, но он превратил это в пожирающие чувство вины перед великими тренерами и собственными ожиданиями. Из-за психологической неустойчивости Каюмов сломал карьеру в «Спартаке», зато отправился жестить в корейский клуб «Дэу» Пусан.

Сначала тренер обожал Альмира и называл Спартаком и Железной ногой: в тестовом матче против университетской команды он сломал одного форварда, а двое других больше не переходили середину поля. Довольно быстро ситуация перевернулась. «Помню, играл в Южной Корее, поцапался с тренером и решил сбежать из команды. Говорю жене: «Вика, ну их к собакам! Покупаем билеты и летим домой». Слава богу, хватило ума не срываться, доработал контракт до конца, получил недурственные для 1993 года деньги, несколько десятков тысяч долларов», – вспоминал Каюмов. За год в Корее Альмир травмировал трех одноклубников на тренировках, и команда попросила не продлевать с безумцем контракт. Сам защитник смеялся над ситуацией, но человеку с такими требованиями к себе и уровнем самокритики наверняка тяжело слышать любой отказ. К тому же перед поездкой в Корею от Каюмова отрекся Олег Романцев, назвав 25-летнего защитника слишком старым. На карьере Альмира поставили крест, и он, виня себя, пошел на дно: «Лада», «Газовик», «Нефтехимик». В 1998-м защитник завершил карьеру.

«Немножко, конечно, своеобразный человек. Когда в мини-футбол играли, мог психануть, сорваться: красная карточка, мяч в потолок. Мог не приехать на турнир без объяснения причин. Душевный дискомфорт – он, видимо, так и проявлялся», – рассказывал историк «Спартака» Георгий Морозов. При этом судья Тимур Арсланбеков характеризовал коллегу как человека-кремень, всегда держащего слово даже в убыток себе, ни разу не подводившего. Все это говорит не только о высоких принципах, но и о маниакальной требовательности к себе.

В 2001-м Ассоциацию футбольных арбитров возглавил Николай Левников, который пригласил Каюмова работать арбитром по совету Георгия Ярцева. До этого Альмир судил матчи донных лиг, но произвел хорошее впечатление. Правда, не на всех. «Став арбитром, судил игру моего «Шинника» с «Жемчужиной». Мне очень не понравилось, как он работал. После игры я ему это высказал», – вспоминал бывший одноклубник Игорь Ледяхов. К этому добавились проблемы в семье.

Альмир Каюмов разбирается с Эдгарасом Чеснаускисом Фото: Getty Images

«Во втором браке у него дочка была. Как он ее любил! О любви можно говорить красиво, цветисто, а слова Альмира были простыми и глубокими. Он выглядел абсолютно счастливым человеком», – рассказывал арбитр Андрей Бутенко.

Но не все было гладко: зарплата судьи составляла 87 тысяч рублей за матч. В 2009-м Каюмов отработал 12 встреч – то есть 87 тысяч были его среднемесячной зарплатой, на которые в Москве почти нереально содержать семью с ребенком. «Деньги не должны быть единственным критерием успеха. Мы с женой иногда ругаемся из-за этого. Мало ли ей денег? Хватает вроде, но разговоры крутятся вокруг одного и того же», – делился судья после неудачно попытки самоубийства в 2009-м.

Через четыре года проблемы достигли пика. К августу 2013-го Альмир Каюмов три месяца не жил с семьей по неизвестным причинам. Вечером шестого числа он приехал в Смоленск, чтобы инспектировать матч местного «Днепра» и «Знамя труда» из Орехово-Зуева во втором дивизионе. Среди ночи рефери вышел из гостиницы «Прага» и двинулся по улице Крупской. Он пропустил мимо несколько машин, пару раз перешел дорогу. Наконец, Каюмов заметил «Газель» и выбежал на середину дороги. Водитель резко увел машину в сторону, но Альмир все равно бросился под колеса. В полпятого утра на обочине еле дышащего Каюмова нашел прохожий. Через несколько часов самоубийца умер в больнице от жуткой травмы головы. Перед самоубийством Альмир отправил в смске последние слова жене: «Я тебя все-таки люблю».

Альмир Каюмов Фото: Other Agency

Альмир Каюмов всю жизнь ревностно ругал себя за ошибки, критиковал за решения, сожалел об упущенном и занимался самоедством. В «Спартаке» его окружали одни из самых талантливых игроков в истории страны – рядом с ними любому будет тяжело. Но нельзя себя уничтожать за то, что ты просто нормальный человек, а не гений. Каюмов редко обсуждал свои проблемы открыто, видимо, стесняясь осуждения, но намекал на них постоянно. Спартаковец копил в себе цунами негативных чувств, которое, в конце концов, снесло его в пропасть. В психологии это называется ретрофлексия – когда ты вместо выражения эмоций на окружающую среду, направляешь их на себя. И самоубийство – высшая степень ретрофлексии.

Страшнее всего, что трагедии и боли, которую носил в себе Альмир Каюмов, можно было избежать – один раз его спасли, проявив внимание и уговорив не прыгать в окно. Попытка суицида – всегда крик о помощи. Но большую часть жизни окружающим людям было плевать на тихого парня рядом. В большинстве интервью бывшие одноклубники характеризуют Альмира сухими шаблонами, будто не знали его вовсе: кремень, не подводил, не разговорчивый, Старостин кого попало не выпускал. Королем безразличия стал водитель «Газели», под которую бросился Каюмов: на всех записях с камер наблюдения видно, что шофер ни в чем не виноват. Но он все равно уехал с места трагедии, бросив человека умирать.

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