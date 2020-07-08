Семин: «Миранчук не хуже Хаверца. Он может играть в любой команде Европы»

Юрий Палыч объяснил, почему Алексей до сих пор не уехал в зарубежный топ-клуб.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил талант полузащитника Алексея Миранчука и сравнил его с Каем Хаверцем из «Байера».

– Миранчук может играть в любой команде Европы. Его цена значительно выше той, о которой сейчас говорят. Вот сейчас три игры прошли...

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– Все голы Миранчука.

– Ну, во-первых, все голы. Во-вторых, он лучший игрок в данной ситуации в лиге. Миранчук ничуть не хуже игрока, который в «Байере» и которого все...

– Хаверц.

– Хаверц, да. Миранчук не хуже его.

Кай Хаверц Фото: Getty Images

– Но этот стоит 100 миллионов.

– Просто потому, что он русский. И не попал в ту обойму, которую правильно продают. Вот и все.

– Расшифруйте. Проблема в том, что его правильно продать не могут «Локомотив» или агенты?

– Ну я не знаю. Например, Миранчук провел две игры с «Ювентусом» – другой бы игрок уже давно имел хороший контракт. А чья это вина, мне сложно сказать, – сказал Семин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Статистика 24-летнего Миранчука в РПЛ-2019/20 – 9+5 (4 мяча с пенальти).

21-летний Хаверц в завершившемся розыгрыше Бундеслиги забил 12 мячей (1 с пенальти) и отдал 6 ассистов.

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