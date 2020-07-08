Metaratings: «Вольфсбург» интересуется Чаловым, ЦСКА не устраивает предложенная сумма

Федор Чалов
Фото: Getty Images
Немцы не готовы платить много.
«Вольфсбург» интереуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.
По информации Metaratings, клуб рассматривает 22-летнего Чалова и 28-летнего Роберто Инглезе из «Пармы» на замену уходящему Ваутеру Вегхорсту. Приоритет – Чалов, за которого немцы готовы отдать 13 миллионов евро.
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Такая сумма не устраивает ЦСКА, который ждет более выгодных предложений.
- Летом 2019 года армейцы не отдали Чалова в «Кристал Пэлас» за 28 миллионов.
- Статистика Чалова в сезоне-2019/20 – 7+7 в 35 матчах.
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