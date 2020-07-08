Медведев рассказал о новом контракте Дзюбы и возможных переговорах с Кокориным

Александр Кокорин и Артем Дзюба
Фото: Getty Images
«Зенит» готов обсуждать с игроками их будущее.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о новом контракте нападающего Артема Дзюбы и дальнейшей карьере форварда Александра Кокорина, который выступает в аренде за «Сочи».
«Дзюба остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона. Александр – один из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся», – заявил Медведев в комментарии ТАСС.
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- Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года. По инсайдерской информации, соглашение уже подписано.
- Арендный контракт Кокорина также завершится в конце сезона.
- «Зенит» и «Сочи» сыграют сегодня, 8 июля. Решение об участии Кокорина в матче еще не принято.
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