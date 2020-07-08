«Спартак» попросил КДК проверить высказывание Медведева о видео Дзюбы и Азмуна

Красно-белые обиделись на шутливую аналогию.

«Спартак» обратился в КДК РФС после неоднозначного заявления гендиректора «Зенита» Александра Медведева, в котором он связал вирусное видео с участием Дзюбы и Азмуна и предстоящий кубковый матч между клубами.

«После победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» произошел нашумевший и аморальный эпизод с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать чувства как считают нужным, но не публично.

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Позже генеральный директор «Зенита» Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия представляется мне неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания официального лица футбольного клуба «Зенит» ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу Комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», – говорится в обращении «Спартака», подписанном зампредом совета директоров Сергеем Михайловым.

«Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче», – вот цитата Медведева, взволновавшая «Спартак».

«Зенит» и «Спартак» встретятся в полуфинале Кубка России 19 июля. Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

В чемпионской раздевалке после матча с «Краснодаром» Дзюба и Азмун имитировали половой акт.

Дзюба поздравил Азмуна с чемпионством имитацией полового акта

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