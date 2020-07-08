Каррера – о возвращении в «Спартак»: «Это выдумки»

Массимо сосредоточен на работе в АЕК.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не подтвердил слухи о возможном возвращении в московский клуб.

«Это выдумки, я сосредоточен на предстоящих матчах. Мой контракт с АЕК рассчитан на следующий сезон, я намерен его отработать. Из России со мной никто не связывался», – цитирует 56-летнего Карреру Gazzetta.gr.

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За четыре тура до финиша АЕК Карреры занимает второе место в чемпионской группе греческой Суперлиги. Отставание от «Олимпиакоса» составляет 20 очков.

В 2017 году Массимо привел «Спартак» к первому с 2001 года чемпионству в РПЛ. Фанаты часто выступают за его возвращение.

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