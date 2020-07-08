Каррера – о возвращении в «Спартак»: «Это выдумки»

Массимо Каррера
Фото: Getty Images
Массимо сосредоточен на работе в АЕК.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не подтвердил слухи о возможном возвращении в московский клуб.
«Это выдумки, я сосредоточен на предстоящих матчах. Мой контракт с АЕК рассчитан на следующий сезон, я намерен его отработать. Из России со мной никто не связывался», – цитирует 56-летнего Карреру Gazzetta.gr.
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- За четыре тура до финиша АЕК Карреры занимает второе место в чемпионской группе греческой Суперлиги. Отставание от «Олимпиакоса» составляет 20 очков.
- В 2017 году Массимо привел «Спартак» к первому с 2001 года чемпионству в РПЛ. Фанаты часто выступают за его возвращение.
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