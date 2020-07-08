Уткин – о титуле «Зенита»: «Бюджет – 18 млрд рублей. Все»

Василий уверен, что без финансовых вливаний «Газпрома» у «Зенита» не было бы шести чемпионств.

Известный журналист и бывший комментатор Василий Уткин поделился мнением о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2019/20.

«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на жизнь, все это абсолютная правда, тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад, когда не было универсального статистического языка.

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Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 млрд рублей. Все. Причем, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю. К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы – но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», – заявил Уткин на своем канале в ютьюбе.

«Зенит» оформил завоевание чемпионского титула, обыграв «Краснодар» в 26-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 4:2.

Сине-бело-голубые в шестой раз стали чемпионами Премьер-лиги.

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