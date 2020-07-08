Кокорин провел блеклый матч против «Зенита». Теперь он не вернется в Петербург?

Зимой Сергей Семак не хотел, чтобы Саша уезжал в Сочи.

8 июля Александр Кокорин, который выступает на правах аренды в составе «Сочи», сдавал экзамен на поле «Зенита»: яркая игра против чемпионов могла повысить шансы Александра на новый долгосрочный контракт. Однако матч прошел под диктовку «Зенита», и теперь будущее Кокорина подвисло в воздухе – в каком клубе игрок начнет подготовку к сезону-2020/21, мы все еще не знаем.

Перед матчем «Зенит» – «Сочи» медиа сообщали о том, что сочинцы, если они хотят, чтобы Кокорин сыграл против своего клуба, должны заплатить петербуржцам 25 млн рублей. Судя по тому, что Саша вышел на поле в стартовом составе, эти деньги были переведены на счет «Зенита» – но ничего особенного в игре против команды Сергея Семака нападающий не продемонстрировал.

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В самом дебюте встречи Антон Заболотный поразил ворота Михаила Кержакова мощным ударом – в этом эпизоде Кокорину приписали ассист, хотя он едва-едва коснулся мяча.

Сайт WhoScored поставил Кокорину оценку 6.7: хуже в составе «Сочи» (за исключением вратаря Джанаева и запасных футболистов) сыграли лишь Никита Бурмистров и Иван Миладинович.

Перед игрой генеральный директор «Зенита» Александр Медведев порассуждал о будущем Кокорина и Дзюбы. Босс сине-бело-голубых подтвердил, что с Артемом в ближайшее время будет подписан новый контракт, а вот о перспективах Александра Медведев высказался более туманно:

Дзюба остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона. Александр – один из кандидатов на пополнение состава нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся.

С другой стороны, нельзя не учитывать позицию Семака, который перед отъездом Кокорина в «Сочи» настаивал на том, чтобы он остался в Санкт-Петербурге. После второго титула подряд Сергей Богданович гарантированно обзаведется в клубе дополнительным влиянием – поэтому мы вправе ожидать, что Саша все же подпишет с петербуржцами новое соглашение.

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Кокорин отыграл за «Сочи» девять матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

«Сочи» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит» досрочно выиграл титул.

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