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«Зениту» вручили кубок Тинькофф РПЛ

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«Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

В этом сезоне у сине-бело-голубых не было конкурентов.

На «Газпром Арене» состоялась торжественная церемония вручения «Зениту» кубка Тинькофф РПЛ.

Мероприятие прошло после матча петербуржцев против «Сочи», в котором они одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе «Зенита» отметились Малком и Сердар Азмун.

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  • «Зенит» стал недосягаемым для конкурентов в 26-м туре, обыграв на выезде «Краснодар» (4:2).
  • Сине-бело-голубые стали чемпионами во второй раз подряд и в шестой раз в российской истории.

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