«Зенит»
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В этом сезоне у сине-бело-голубых не было конкурентов.
На «Газпром Арене» состоялась торжественная церемония вручения «Зениту» кубка Тинькофф РПЛ.
Мероприятие прошло после матча петербуржцев против «Сочи», в котором они одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе «Зенита» отметились Малком и Сердар Азмун.
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- «Зенит» стал недосягаемым для конкурентов в 26-м туре, обыграв на выезде «Краснодар» (4:2).
- Сине-бело-голубые стали чемпионами во второй раз подряд и в шестой раз в российской истории.
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