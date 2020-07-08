Дзюба – об имитации секса с Азмуном: «Налаживали международные связи. Россия – Иран – 1:0»

Запретить мороженое «Радуга» и игры сине-бело-голубых за пропаганду ЛГБТК+.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал имитацию секса с Сердаром Азмуном в раздевалке питерского клуба после победы в Тинькофф Премьер-лиге.

– Скажи одно: что это было с Сердаром в раздевалке?

Чемпионат России Спиридонов: «Чемпионство «Зенита» несправедливо, видео Дзюбы и Азмуна – дичь» 06/07/2020 В 19:47

– Налаживали международные связи России и Ирана – 1:0, – ответил Дзюба после завершения матча 27-го тура чемпионата России против «Сочи». Его цитирует телеграм-канал «Нöу криминалити».

На кадрах официального ютьюб-канала «Зенита» Артем во время празднования чемпионского титула и победы над «Краснодаром» пристроился сзади к Азмуну и сымитировал анальный гомосексуальный половой акт.

В 26 матчах Тинькофф РПЛ Дзюба забил 16 мячей и отдал 12 ассистов.

У иранского страйкера 14 голов и шесть результативных передач.

Медведев – о видео Дзюбы и Азмуна: «Намек на то, что будет со «Спартаком» в Кубке»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России Дзюба поздравил Азмуна с чемпионством имитацией полового акта 06/07/2020 В 08:40