Федун подтвердил, что Газизов станет гендиректором «Спартака»

Из Башкирии в столицу.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объявил имя нового генерального директора клуба.

«Дал вам инсайд. На этой неделе [Шамиль] Газизов приступит к работе», – приводит слова Федуна телеграм-канал «Футбольный Биги».

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«Вы знаете, какие успехи у «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете может добивать успеха и который ведет правильную селекционную работу. Это то, что нам необходимо. Поскольку вы прекрасно понимаете, что после последней девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял примерно 15-20% бюджета»

– Это значит, что «Спартак» тоже будет существовать в стесненных финансовых условиях?

– А кто сейчас не в стесненных финансовых условиях, кроме одного клуба? – добавил Федун. Его цитирует в твиттере журналист Артем Локалов.

Пресс-службы обоих клубов – московского и уфимского – пока не подтвердили эту информацию.

По сообщениям медиа, другим кандидатом на должность гендиректора «Спартака» был бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

7 июля совет директоров красно-белых уволил Томаса Цорна, который проработал на должности гендиректора с мая 2019 года.

Шамиль Газизов возглавляет футбольный клуб «Уфа» с 2012 года. Башкирская команда, основанная в 2009-м, с сезона-2014/15 выступает в Премьер-лиге, в чемпионате-2016/17 заняла шестое место и вышла в Лигу Европы.

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