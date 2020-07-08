Федун подтвердил, что Газизов станет гендиректором «Спартака»

Шамиль Газизов, «Уфа»
Фото: Instagram
Из Башкирии в столицу.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун объявил имя нового генерального директора клуба.
«Дал вам инсайд. На этой неделе [Шамиль] Газизов приступит к работе», – приводит слова Федуна телеграм-канал «Футбольный Биги».
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«Вы знаете, какие успехи у «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете может добивать успеха и который ведет правильную селекционную работу. Это то, что нам необходимо. Поскольку вы прекрасно понимаете, что после последней девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял примерно 15-20% бюджета»
– Это значит, что «Спартак» тоже будет существовать в стесненных финансовых условиях?
– А кто сейчас не в стесненных финансовых условиях, кроме одного клуба? – добавил Федун. Его цитирует в твиттере журналист Артем Локалов.
Пресс-службы обоих клубов – московского и уфимского – пока не подтвердили эту информацию.
По сообщениям медиа, другим кандидатом на должность гендиректора «Спартака» был бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
- 7 июля совет директоров красно-белых уволил Томаса Цорна, который проработал на должности гендиректора с мая 2019 года.
- Шамиль Газизов возглавляет футбольный клуб «Уфа» с 2012 года. Башкирская команда, основанная в 2009-м, с сезона-2014/15 выступает в Премьер-лиге, в чемпионате-2016/17 заняла шестое место и вышла в Лигу Европы.
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